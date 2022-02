Sci alpino, startlist discesa Crans Montana 2022 27/2: programma, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di sabato 26 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio (ore 10.00) si disputerà la seconda discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra Sofia Goggia vuol realizzare il sogno di vincere la Coppa del Mondo di specialità e, perché no, tenere aperto il discorso per la vittoria della graduatoria generale. Si preannuncia nella Coppa di discesa un duello con la svizzera Corinne Suter, oro olimpico a Pechino (Cina) in questa specialità. Per la vittoria della prova sul Mont Lachaux saranno da osservare con attenzione l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (oro olimpico in superG in Cina), le austriache Mirjam Puchner e Ramona Siebenhofer, l’altra svizzera Joana Haehlen e la norvegese Ragnhild Mowinckel. In casa Italia, fari puntati anche su Nadia Delago, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio (ore 10.00) si disputerà la secondalibera femminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. L’azzurra Sofia Goggia vuol realizzare il sogno di vincere la Coppa del Mondo di specialità e, perché no, tenere aperto il discorso per la vittoria della graduatoria generale. Si preannuncia nella Coppa diun duello con la svizzera Corinne Suter, oro olimpico a Pechino (Cina) in questa specialità. Per la vittoria della prova sul Mont Lachaux saranno da osservare con attenzione l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (oro olimpico in superG in Cina), le austriache Mirjam Puchner e Ramona Siebenhofer, l’altra svizzera Joana Haehlen e la norvegese Ragnhild Mowinckel. In casa Italia, fari puntati anche su Nadia Delago, ...

