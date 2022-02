Playoff Mondiali, Lewandowski: «Non si può far finta di niente» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’attaccante del Bayern Monaco e della Polonia sta con la scelta della federazione di non voler disputare la partita dei Playoff Mondiali contro la Russia L’attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale Polacca, Robert Lewandowski ha ritwittato e commentato le parole del presidente delle Federazione Kulesza, riguardo ai Playoff Mondiali contro la Russia. S?uszna decyzja! Nie wyobra?am sobie grania meczu z reprezentacj? Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy pi?karze i kibice nie s? za to odpowiedzialni, ale nie mo?emy udawa?, ?e nic si? nie dzieje. https://t.co/rfnfbXzdjF— Robert Lewandowski (@lewy official) February 26, 2022 «La decisione giusta! Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui le aggressioni armate ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’attaccante del Bayern Monaco e della Polonia sta con la scelta della federazione di non voler disputare la partita deicontro la Russia L’attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale Polacca, Robertha ritwittato e commentato le parole del presidente delle Federazione Kulesza, riguardo aicontro la Russia. S?uszna decyzja! Nie wyobra?am sobie grania meczu z reprezentacj? Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy pi?karze i kibice nie s? za to odpowiedzialni, ale nie mo?emy udawa?, ?e nic si? nie dzieje. https://t.co/rfnfbXzdjF— Robert(@lewy official) February 26, 2022 «La decisione giusta! Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui le aggressioni armate ...

