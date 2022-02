Lazio Napoli, i convocati di Spalletti: Lobotka è recuperato (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della Lazio Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Lazio. Gli azzurri recuperano Lobotka. I convocati – Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiin vista dellaLuciano, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta contro la. Gli azzurri recuperano. I– Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz,, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - Fantacalcio : Lazio, le condizioni di Immobile e Pedro e la probabile formazione col Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Napoli, Petagna bestia nera della Lazio: già 4 gol realizzati contro i biancocelesti - ilnapolionline : [Foto] Il Napoli in treno, obiettivo la sfida alla Lazio dell'ex Sarri - -