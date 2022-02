Italia, Mancini ha ribadito la fiducia a Insigne: il confronto (Di sabato 26 febbraio 2022) Nazionale, Mancini ha ribadito la fiducia a Insigne anche dopo i fischi del Maradona durante lo spareggio di Europa League Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne era affranto dopo gli spiacevoli fischi riservategli dal Diego Armando Maradona al momento della sostituzione contro il Barcellona. Secondo il quotidiano Il Mattino, Roberto Mancini, presente in tribuna, ha voluto immediatamente andare a rincuorare il ragazzo. Il CT azzurro gli ha ribadito la fiducia incondizionata in vista del play-off di marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Nazionale,halaanche dopo i fischi del Maradona durante lo spareggio di Europa League Il capitano del Napoli Lorenzoera affranto dopo gli spiacevoli fischi riservategli dal Diego Armando Maradona al momento della sostituzione contro il Barcellona. Secondo il quotidiano Il Mattino, Roberto, presente in tribuna, ha voluto immediatamente andare a rincuorare il ragazzo. Il CT azzurro gli halaincondizionata in vista del play-off di marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CosaInTendenza : Alle 12:31 Mancini con 1.000 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 47 Tweet in evidenza per l'hasht… - massycherubin : @tancredipalmeri Che cosa c'entra la squadra di calcio? l'Italia tra Draghi, Speranza, Renzi etc ha come politici u… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Mancini: '#Italia in #Qatar, possiamo vincere il Mondiale' ?? - serieAnews_com : ??? #Italia, appuntamento a pranzo ???? #Mancini e #Oriali invitano #Immobile, #Zaccagni, #Pellegrini e #Cristante - PagineRomaniste : #Roma e #Lazio insieme a pranzo: il miracolo #Mancini si chiama #Nazionale #ASRoma #Italia #Qatar2022… -