Il messaggio di Szczesny | 'Mia moglie è ucraina | mi rifiuto di giocare contro la nazionale di Putin'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Miaè nata in, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in,...

L'hanno fatto con unsui social - niente di rivoluzionario - che dice un fatto molto ... Pesanti le accuse di. Il portiere della Juventus ha scritto che " Putin ha dichiarato guerra ..., con un intervento di piede, è bravissimo a togliere il pallone dalla disponibilità di ... In ognitraspare la preoccupazione circa le possibilità di riuscireMia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina, molti dei miei lavoratori ...La Guerra in Ucraina ha scosso il mondo intero. L’invasione delle truppe militari russe in territorio ucraino, avvenuta alcuni giorni fa, sembra non volersi arrestare e da tutto il mondo arrivano mess ...