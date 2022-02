Guerra in Ucraina, Anonymous buca il database del ministero della Difesa russo. Che però nega tutto (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono da poco passate le 20 di venerdì sera quando l’account Twitter di Anonymous tv annuncia che il collettivo di attivisti è riuscito a violare il database del ministero della Difesa russo. La Guerra, come accade da una decina di anni a questa parte, si combatte anche a colpi di dati e informazioni trafugate. Una cyber warfare che corre parallela ai carrarmati e ai missili. A testimonianza delle parole pubblicate nel tweet, le immagini che mostrano l’elenco dei dati che Anonymous sarebbe riuscito a raggiungere e un link con l’invito al download. Il post sarà poi rimosso per aver violato la policy di Twitter, ma non prima di essere stato visto e apprezzato da decine di migliaia di account. Molti di questi tentano di capire come quelle informazioni ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono da poco passate le 20 di venerdì sera quando l’account Twitter ditv annuncia che il collettivo di attivisti è riuscito a violare ildel. La, come accade da una decina di anni a questa parte, si combatte anche a colpi di dati e informazioni trafugate. Una cyber warfare che corre parallela ai carrarmati e ai missili. A testimonianza delle parole pubblicate nel tweet, le immagini che mostrano l’elenco dei dati chesarebbe riuscito a raggiungere e un link con l’invito al download. Il post sarà poi rimosso per aver violato la policy di Twitter, ma non prima di essere stato visto e apprezzato da decine di migliaia di account. Molti di questi tentano di capire come quelle informazioni ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - ManlioFusco : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, #Kiev resiste. Il reportage del nostro inviato @arbarello - dar_riee : Io a #Salvini e #Berlusconi che in prossimità di una guerra cazzeggiano e si divertono al ristorante di Briatore co… -