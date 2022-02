Claudio Mandia, i funerali a Battipaglia: "Era pieno di vita, giustizia e verità sulla morte" (Di sabato 26 febbraio 2022) Chiesa gremita per l'ultimo saluto allo studente di Battipaglia trovato senza vita in un college di New York Leggi su repubblica (Di sabato 26 febbraio 2022) Chiesa gremita per l'ultimo saluto allo studente ditrovato senzain un college di New York

