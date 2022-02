Zelensky in un video per strada: «Siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Siamo qui, Siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina» . E’ quanto dice il Presidente ucraino Zelensky in un video appena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) «qui,» . E’ quanto dice il Presidente ucrainoin unappena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L' appello di Zelensky agli europei: 'Venite a combattere con noi'. Il presidente chiede aiuti concreti a… - FBiasin : Il presidente dell'#Ucraina #Zelensky: “Il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia com… - dlalli569 : RT @MediasetTgcom24: Kiev, Zelensky in un video per strada: 'Siamo qui a difendere il Paese' #UcrainaRussia #UcraniaRussia #UkraineInvasio… - valeria_frezza : RT @RivLibPopolare: #Zelensky è tutto il governo ????rimangono a #Kyiv. Pertanto ha confutato la disinformazione dei propagandisti russi sull… -