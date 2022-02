Manila Nazzaro | con gli occhi lucidi ammette tutto | “era tutto finto perché le servivo”

(Di venerdì 25 febbraio 2022)sta attraversando un momento molto particolare all’interno del Grande Fratello Vip 6. Le dinamiche della casa sono cambiate in modo drastico e i concorrenti ne risentono parecchio. Il Gf Vip 6 sta mettendo a dura prova i concorrenti che ormai sono da molto mesi reclusi nella casa più spiata d’Italia. Laha dato cenni di cedimento e lo stress ha preso il sopravvento.-Altranotiziaha davvero realizzato qualcosa che fino a quel momento, a suo dire, non le era mai venuto in mente prima e nemmeno passato lontanamente per l’anticamera del cervello. Di che cosa si tratta?e il Gf Vip 6è una delle concorrenti ...

Advertising

Luca190499 : RT @ItsCazzimmosa: Cmq Manila sta facendo fuori tutti i vecchi ? Kabir, la prima volta che nomina babyK lei esce, fa scoppiare le coronarie… - Monky_2405 : Manila Nazzaro creda sia una delle Miss più ricordare nella storia della kermesse, il fatto che con questo ostinato… - dena6978 : RT @Iperborea_: Cate Balivo quando Patrizia Mirigliani incoronerà lei Miss Italia '99 al posto di Manila Nazzaro - IsaeChia : #GfVip 6, Manila Nazzaro nella notte torna a parlare di Nicola Pisu: reazione infuocata di Patrizia Mirigliani - pb139 : RT @Iperborea_: Cate Balivo quando Patrizia Mirigliani incoronerà lei Miss Italia '99 al posto di Manila Nazzaro -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Durante la notte, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata in veranda con, Lulù Selassiè e Soleil Sorge . Sophie ha elecanto tutte le incongruenze del percorso di Delia. Secondo ...Nel trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, al centro delle polemiche, sono tornatee Miriana Trevisan per i presunti attacchi rivolti a Katia Ricciarelli. Ma se con la Trevisan il rapporto con Katia non è mai praticamente decollato, per l'ex Miss Italia è stato un ...Torna alla ribalta lo scontro, che aveva già tenuto banco durante la prima parte del reality, tra Manila Nazzaro, attuale protagonista del Gf Vip 6, e Patrizia Mirigliani, patrona del concorso di Miss ...La cantante lirica esce senza salutare Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorelle Selassié, Jessica e Lulù: le ultime discussioni con loro sono state esasperanti per la bionda, ...