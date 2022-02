Lotus Elise, l'ultima è di Elisa Artioli, nipote dell'ex patron (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cerchio si chiude. L'ultima Lotus Elise di produzione, la sportiva dura e pura senza compromessi , è stata consegnata ad Elisa Artioli. Elisa ha dato il nome alla vettura , deciso da suo nonno ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cerchio si chiude. L'di produzione, la sportiva dura e pura senza compromessi , è stata consegnata adha dato il nome alla vettura , deciso da suo nonno ...

Advertising

tanadineve : Troppa bellezza in una foto sola. Scusa, tu, non è che puoi spostarti un po' più in là? Grazie - RValdemburg : Elisa Artioli: è sua l’ultima Lotus Elise - infoiteconomia : Elisa Artioli: è sua l'ultima Lotus Elise - infoiteconomia : Lotus: l'ultima Elise a Elisa, la donna che le ha dato il nome - - alessandromirra : RT @quattroruote: L'ultima delle #Lotus #Elise... è ora nel garage di Elisa, la ragazza che ha dato il nome al modello: la nipotina di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotus Elise Lotus Elise, l'ultima è di Elisa Artioli, nipote dell'ex patron Il cerchio si chiude. L'ultima Lotus Elise di produzione, la sportiva dura e pura senza compromessi , è stata consegnata ad Elisa Artioli. Elisa ha dato il nome alla vettura , deciso da suo nonno Romano Artioli , che fu ...

Elisa Artioli: è sua l'ultima Lotus Elise UNA CLIENTE SPECIALE - Ha il colore dei campioni, l'ultima Lotus Elise uscita dai cancelli della fabbrica di Hethel. Ad attenderla a braccia aperte, col cuore in gola, Elisa Artioli . Ventotto anni da Bolzano (ma per studio e lavoro ha vissuto anche in ...

Lotus Elise, l’ultimo esemplare è di Elisa Artioli Motor1 Italia Lotus Elise, l’ultima è di Elisa Artioli, nipote dell’ex patron Lotus Elise, l'ultima è di Elisa Artioli, nipote dell'ex patron. Artioli nel 1995 dette il nome della nipotina alla sportiva che ha segnato un'epoca.

Elisa Artioli: è sua l'ultima Lotus Elise Un colore che riprende i toni dorati della Lotus Elise 260 Cup e si riallaccia alle tinte nero-oro delle Lotus di Formula 1 griffate John Player Special. a il colore dei campioni, l’ultima Lotus Elise ...

Il cerchio si chiude. L'ultimadi produzione, la sportiva dura e pura senza compromessi , è stata consegnata ad Elisa Artioli. Elisa ha dato il nome alla vettura , deciso da suo nonno Romano Artioli , che fu ...UNA CLIENTE SPECIALE - Ha il colore dei campioni, l'ultimauscita dai cancelli della fabbrica di Hethel. Ad attenderla a braccia aperte, col cuore in gola, Elisa Artioli . Ventotto anni da Bolzano (ma per studio e lavoro ha vissuto anche in ...Lotus Elise, l'ultima è di Elisa Artioli, nipote dell'ex patron. Artioli nel 1995 dette il nome della nipotina alla sportiva che ha segnato un'epoca.Un colore che riprende i toni dorati della Lotus Elise 260 Cup e si riallaccia alle tinte nero-oro delle Lotus di Formula 1 griffate John Player Special. a il colore dei campioni, l’ultima Lotus Elise ...