Guerra Ucraina-Russia, carri armati a Kiev. Putin parla con Xi ed è pronto a colloqui sullo "status neutrale" di Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tensione massima a Kiev. Nella notte ancora esplosioni e il ministro degli Esteri ucraino ha denunciato "orribili" attacchi con missili da parte dei russi. È stata bombardata anche una scuola nel Donbass, nella repubblica autoproclamata di Donetsk, riconosciuta da Putin nei giorni scorsi. Due insegnanti sono rimasti uccisi. L'Onu stima circa 4 milioni di profughi. L'articolo proviene da Inews24.it.

