Ferrari-Mercedes: sospensioni simili per i due team (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante i test pre-stagionali di Barcellona, è emersa una somiglianza tra le sospensioni di Ferrari e Mercedes. Il retrotreno infatti è una delle aree più lavorate e cambiate con l’avvento del nuovo regolamento tecnico. Alfa Romeo: il 2022 sta presentando una vettura problematica Ferrari-Mercedes: l’impostazione delle sospensioni è la stessa? Nella giornata di oggi, si concluderanno i test pre-stagionali in quel di Barcellona. I piloti hanno potuto effettuare i primi giri a bordo delle loro nuove vetture in vista della nuova stagione di Formula Uno. Nonostante il poco tempo a disposizione però è stato impossibile non notare la somiglianza dell’impostazione delle sospensioni posteriori tra Ferrari e Mercedes (e conseguentemente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante i test pre-stagionali di Barcellona, è emersa una somiglianza tra ledi. Il retrotreno infatti è una delle aree più lavorate e cambiate con l’avvento del nuovo regolamento tecnico. Alfa Romeo: il 2022 sta presentando una vettura problematica: l’impostazione delleè la stessa? Nella giornata di oggi, si concluderanno i test pre-stagionali in quel di Barcellona. I piloti hanno potuto effettuare i primi giri a bordo delle loro nuove vetture in vista della nuova stagione di Formula Uno. Nonostante il poco tempo a disposizione però è stato impossibile non notare la somiglianza dell’impostazione delleposteriori tra(e conseguentemente ...

Advertising

francescacheeks : Commenti random sulle nuove livree (perché altro non è, dai ??) - AlphaTauri good vibes - Aston Martin very good… - ElkezzaMayof : RT @_allthatglitz: Tempi migliori, finora, secondo le mescole S-M: ?? C5 (S) RUS, Mercedes: 1:19.233 ?? C4 (S) NOR, McLaren: 1:19.568 ?? C3… - SalaStampRacing : Ultima sessione sul bagnato iniziata ???? Ecco i piloti impegnati. Mercedes: Hamilton Red Bull: Perez Ferrari: Sain… - Swervin32_ : RT @_allthatglitz: Tempi migliori, finora, secondo le mescole S-M: ?? C5 (S) RUS, Mercedes: 1:19.233 ?? C4 (S) NOR, McLaren: 1:19.568 ?? C3… - FormulaPassion : #F1 | Segui con noi l'ultima sessione di test pre-stagionali del Montmeló! Semaforo verde alle ore 14 #F1Testing -