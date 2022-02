Fasciatura al ginocchio per Osimhen | la notizia in vista di Lazio-Napoli!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Victorpotrebbe rimanere di nuovo fermo ai box. L’attaccante del Napoli è stato sostituito al 74’ della gara di ieri contro il Barcellona per un problema aldestro che già lo aveva condizionato in allenamento. Le condizioni del numero 9 mettono in allerta l’intero ambiente azzurro. Al momento dell’uscita dal campo gli è stata applicata una vistosaaldestro. Il problema che si era manifestato in allenamento, dunque, sembra essersi riacutizzato. Spalletti aveva provato a riservarlo per gran parte del match nella trasferta di Cagliari, doveè risultato comunque decisivo siglando nel finale la rete del pareggio, ma a quanto pare non è bastato. FOTO: Imago –Napoli Non è da escludere, quindi, che mister Spalletti dovrà ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: KKN - La fasciatura al ginocchio di Osimhen è stata applicata solo a scopo cautelare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KKN - La fasciatura al ginocchio di Osimhen è stata applicata solo a scopo cautelare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KKN - La fasciatura al ginocchio di Osimhen è stata applicata solo a scopo cautelare - napolimagazine : KKN - La fasciatura al ginocchio di Osimhen è stata applicata solo a scopo cautelare -

Ultime Notizie dalla rete : Fasciatura ginocchio

Lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri. Solo palestra per Tuanzebe, terapie per Malcuit. Nessun accenno alle condizioni di Osimhen, che ieri aveva una vistosaalDb Bologna 17/01/2022 - campionato di calcio serie A / Bologna - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Consueto report dell'allenamento per il ...Notizie calcio Napoli - Osimhen a rischio per la Lazio? L'edizione online di Gazzetta non esclude uno stop per l'attaccante del Napoli uscito ieri con una vistosaalcontro il Barcellona. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Osimhen a rischio per Lazio - Napoli? CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Victor Osimhen è uscito con una vistosa fasciatura al ginocchio destro al termine di Napoli-Barcellona, l'immagine ha fatto il giro della rete, allarmando non poco i tifosi. Voci di corridoio, però, ...Al minuto 74 di Napoli-Barcellona Victor Osimhen è stato sostituito, dopo una partita da migliore in campo per quel che riguarda gli azzurri.