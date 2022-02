Come si guadagna su TikTok (Di venerdì 25 febbraio 2022) TikTok sta insidiando Instagram. Dopo una crescita record che l'ha portata in cima alle principali classifiche di download di Android e iOS, l'app di Bytedance ha dato inizio ad un percorso di consolidamento del proprio pubblico, aprendosi a nuovi format: dalle Storie alla ricerca del lavoro, dalle ricette al food delivery, che arriverà negli Stati Uniti nel corso di quest'anno. Insomma, se Instagram e YouTube ci hanno aperto la strada verso un nuovo format di intrattenimento che andasse oltre lo schema televisivo, TikTok ne è la naturale evoluzione in chiave teenager. E non è più soltanto un agglomerato di video della durata di un minuto ma un vero e proprio contenitore social a 360 gradi in cui influencer e creator cominciano ad avere un ruolo fondamentale per il suo successo. Proprio per questo motivo, guadagnare con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022)sta insidiando Instagram. Dopo una crescita record che l'ha portata in cima alle principali classifiche di download di Android e iOS, l'app di Bytedance ha dato inizio ad un percorso di consolidamento del proprio pubblico, aprendosi a nuovi format: dalle Storie alla ricerca del lavoro, dalle ricette al food delivery, che arriverà negli Stati Uniti nel corso di quest'anno. Insomma, se Instagram e YouTube ci hanno aperto la strada verso un nuovo format di intrattenimento che andasse oltre lo schema televisivo,ne è la naturale evoluzione in chiave teenager. E non è più soltanto un agglomerato di video della durata di un minuto ma un vero e proprio contenitore social a 360 gradi in cui influencer e creator cominciano ad avere un ruolo fondamentale per il suo successo. Proprio per questo motivo,re con ...

