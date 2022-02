Come inquinare meno (davvero) in 10 mosse (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per fare in modo di avviarci a un modo libero dal carbone, il cambiamento riguarda singolarmente anche ognuno di noi: ecco un decalogo di "regole" che sarebbe bene imparare a seguire Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per fare in modo di avviarci a un modo libero dal carbone, il cambiamento riguarda singolarmente anche ognuno di noi: ecco un decalogo di "regole" che sarebbe bene imparare a seguire

Advertising

quinonsischerza : @ferrix88 Ah, quello sicuro. Ma qualcuno diceva che la natura aveva ripreso i suoi spazi. Ti ricordi? Ed invece tut… - saveoctopustwo : @frarizz61 @MSputastic bella immagine, che la smettano di produrre armi, comprese le armi biologiche come il ¢ov!d,… - Ecologia_Italia : RT @futuroprossimo@mastodon.uno Inquinare meno è possibile, così come ridurre la quantità di #microplastiche. La ru… - marconap75 : @fededelprete In un tweet si utilizzano parole che ci consentono di stare nei caratteri disponibili. Io non autoass… - MinaAlessio : RT @futuroprossimo: Inquinare meno è possibile, così come ridurre la quantità di #microplastiche. La ruota Pureback ne raccoglie i residui… -