Alfonso Signorini difende la Riccarelli e su Twitter è il peggiore conduttore di sempre (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli utenti dei social discutono sul conduttore del reality dopo le sue parole contro le principesse Selassie e in difesa di Katia Ricciarelli. Per molti utenti di Twitter, Alfonso Signorini è il peggior conduttore del Grande Fratello Vip. A fargli guadagnare il primato il suo atteggiamento nei confronti delle principesse Selassiè. Le sue critiche ai

odalysio : Antonio deve venire squalificato sa tutto ah mentito ah tutta Italia altro coglione schifo FUORI Antonio #Nathaly… - Ciao262626 : RT @iosonoestanca: Giulia Salemi e Giulia De Lellis Rt to scare Alfonso Signorini - odalysio : RT @theman022001: Le nemiche di Alfonso Signorini #prelemi #jeru #gfvip - Vudoppio : RT @perchetendenzat: “ Alfonso “: primo in tendenza perché è in testa alla graduatoria di peggior conduttore della storia della television… - gettasofia : RT @Ilariadic: Katia Ricciarelli ha negato il saluto ad alcuni concorrenti della casa ma la colpa è dei concorrenti della casa perché devon… -