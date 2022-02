Zingaretti | “L’aggressione militare della Russia è inaccettabile”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Ora uniti con l'Europa e gli Alleati per fermare la guerra e vicini al popolo ucraino". E' quanto afferma, in una nota pubblicata sui suoi canali social, il presidente Regione Lazio Nicola Zingaretti (foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. "Raccolgo l'invito di Enrico Letta", aggiunge poi. "Alle 16 davanti all'Ambasciata russa per condannare l'invasione dell'Ucraina".