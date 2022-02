West Ham, occhi puntati su Isco (Di venerdì 25 febbraio 2022) Isco Alarcón è in scadenza a giugno con il Real Madrid e dal club non sono arrivate novità per il rinnovo. E secondo fonti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022)Alarcón è in scadenza a giugno con il Real Madrid e dal club non sono arrivate novità per il rinnovo. E secondo fonti...

Advertising

delinquentweet : Le squadre qualificate agli ottavi di finale di #UEL Teste di serie ????Lione ????Monaco ????Spartak Mosca ????Eintracht… - sportli26181512 : West Ham, occhi puntati su Isco: Isco Alarcón è in scadenza a giugno con il Real Madrid e dal club non sono arrivat… - oleguercasajua : anar al West Ham stadium me la posa dura, dale - rebel76070135 : @SimoneBrisi Ma magari vince il west ham o il porto Ma il barca è la più forte , non vincono sempre i più forti … - SimoneBrisi : @rebel76070135 Vedremo. Anche il West Ham non va sottovalutato -