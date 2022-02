Ucraina-Russia: la parole della guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente Mario Draghi si è espresso sul conflitto Ucraina – Russia, utilizzando termini forti e di condanna verso la decisione russa. Dall’analisi svolta da Volocom su 427 vocaboli queste sono le parole, gli aggettivi e i verbi maggiormente utilizzati da Draghi, durante il suo discorso: Aggettivi più usati: europeo: 2; alleati: 1; amica: 1; aperta: 1; dure: 1; europea: 1; europei: 1; francese: 1; impossibile: 1; incondizionata: 1; Nomi più usati: alleati: 4; presidente: 4; crisi: 3; governo: 3; nato: 3; ambasciata: 2; democrazia: 2; partner: 2; popolo: 2; posizione: 2; Verbi più usati: risolvere: 2; accaduto: 1; adottare: 1; allineata: 1; capisco: 1; cercare: 1; chiedono: 1; colpita: 1; condivide: 1; condivisi: 1; parole più usate: alleati: 5; presidente: ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente Mario Draghi si è espresso sul conflitto, utilizzando termini forti e di condanna verso la decisione russa. Dall’analisi svolta da Volocom su 427 vocaboli queste sono le, gli aggettivi e i verbi maggiormente utilizzati da Draghi, durante il suo discorso: Aggettivi più usati: europeo: 2; alleati: 1; amica: 1; aperta: 1; dure: 1; europea: 1; europei: 1; francese: 1; impossibile: 1; incondizionata: 1; Nomi più usati: alleati: 4; presidente: 4; crisi: 3; governo: 3; nato: 3; ambasciata: 2; democrazia: 2; partner: 2; popolo: 2; posizione: 2; Verbi più usati: risolvere: 2; accaduto: 1; adottare: 1; allineata: 1; capisco: 1; cercare: 1; chiedono: 1; colpita: 1; condivide: 1; condivisi: 1;più usate: alleati: 5; presidente: ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - Fef58 : RT @chiaralucetw: - ItaliaNotizie24 : Guerra in Ucraina, chiediamoci anche dove ci portano le sanzioni di Marco Carnelos #Russia #Invasione #Europa… -