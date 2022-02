Ucraina, il fronte nascosto dei russi contro la guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) fronte tutto compatto dei russi a sostegno dell'invasione dell'Ucraina? Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice che la popolazione sostiene la scelta del loro presidente e che lo dicono i "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)tutto compatto deia sostegno dell'invasione dell'? Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice che la popolazione sostiene la scelta del loro presidente e che lo dicono i "...

Advertising

EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - espressonline : La sottile linea russa. Il reportage dal fronte di @mannocchia #Ucraina - LietellalietaM : RT @masechi: ?? L'attacco. Guerra in Ucraina. L'ordine di Putin. Campagna su vasta scala. Biden: 'Russia responsabile di fronte al mondo'. L… - dreamChaser1789 : RT @CgilBologna: Fermiamo la guerra in Ucraina! Siamo di nuovo drammaticamente di fronte a scenari di guerra in Europa. Ciò che sta accade… -