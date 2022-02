Roma, si apposta davanti ai locali e scippa i clienti con lo scooter: oltre 7 furti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma. Era da tempo ricercato dagli agenti di Polizia per una serie di furti commessi nella Capitale ai danni dei cittadini che, da qualche tempo, avevano imparato a conoscerne gli spostamenti e i luoghi consueti. Le sue zone di caccia erano principalmente i quartieri Prati e Della Vittoria, zone centrali e benestanti, che per il malfattore erano sinonimo di bottini succulenti. furti seriali a Roma In particolare, preferiva i clienti dei bar, tabacchi e ristoranti della zona, i quali erano continuamente distratti dalle file e dagli altri cittadini. furti alla vecchia maniera, a bordo di un ciclomotore e con scippo durante la corsa. Non c’erano oggetti prediletti, ma tutto ciò che gli capitava a tiro: borse, zaini, oggetti di valore in generale. Ora, però, l’attività investigativa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022). Era da tempo ricercato dagli agenti di Polizia per una serie dicommessi nella Capitale ai danni dei cittadini che, da qualche tempo, avevano imparato a conoscerne gli spostamenti e i luoghi consueti. Le sue zone di caccia erano principalmente i quartieri Prati e Della Vittoria, zone centrali e benestanti, che per il malfattore erano sinonimo di bottini succulenti.seriali aIn particolare, preferiva idei bar, tabacchi e ristoranti della zona, i quali erano continuamente distratti dalle file e dagli altri cittadini.alla vecchia maniera, a bordo di un ciclomotore e con scippo durante la corsa. Non c’erano oggetti prediletti, ma tutto ciò che gli capitava a tiro: borse, zaini, oggetti di valore in generale. Ora, però, l’attività investigativa ...

