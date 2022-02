Ninni Bruschetta porta in scena La grande Abbuffata al Teatro Basilica (Di giovedì 24 febbraio 2022) con una drammaturgia inedita firmata dal regista Michele Sinisi e da Francesco Maria Asselta Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Teatro Metastasio di Prato presentano il primo adattamento teatrale del film La grande Abbuffata, con una drammaturgia inedita firmata dal regista Michele Sinisi e da Francesco Maria Asselta. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Basilica dal 2 al 6 marzo. Protagonisti: Stefano Braschi, Ninni Bruschetta, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Stefania Medri, Donato Paternoster, Adele Tirante. Fischiato al Festival di Cannes dalla critica per la sgradevolezza e la volgarità pornografica delle immagini, il film di Ferreri ebbe invece un incredibile successo di pubblico, inusuale se si considera la forza eversiva e ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 24 febbraio 2022) con una drammaturgia inedita firmata dal regista Michele Sinisi e da Francesco Maria Asselta Elsinor Centro di Produzione Teatrale eMetastasio di Prato presentano il primo adattamento teatrale del film La, con una drammaturgia inedita firmata dal regista Michele Sinisi e da Francesco Maria Asselta. Lo spettacolo sarà inaldal 2 al 6 marzo. Protagonisti: Stefano Braschi,, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Stefania Medri, Donato Paternoster, Adele Tirante. Fischiato al Festival di Cannes dalla critica per la sgradevolezza e la volgarità pornografica delle immagini, il film di Ferreri ebbe invece un incredibile successo di pubblico, inusuale se si considera la forza eversiva e ...

giovannizambito : La grande Abbuffata, regia di Michele Sinisi con Ninni Bruschetta al TeatroBasilica 2-6 marzo - Lorychan_95 : 5) L'unica cosa che non so fare Insieme a Perso, il testo che avrei potuto scrivere io, per quanto mi rappresenta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ninni Bruschetta Spaccaossa, inizio riprese Una storia miserabile e disperata che avrà diversi sviluppi e colpi di scena? Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti del film sono Selene Caramazza , Rory Quattrocchi , Ninni Bruschetta , ...

'Spaccaossa', iniziate a Palermo le riprese del film di e con Vincenzo Pirrotta Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti di Spaccaossa sono Selene Caramazza, Rory Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Maziar Firouzi, Filippo Luna. Scritto da Vincenzo ...

Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta al Multisala Apollo con "Gli anni belli" MessinaToday Bravo Caffè, un calendario di stelle fra jazz, soul e disco music di Gian Aldo Traversi La "variante" post pandemia del Bravo Caffè abbandona la visione elitaria della musica per proporre un calendario di maggiore "orizzontalità", allestito in modalità last minute, ...

Ninni Bruschetta e Cettina Donato, I Siciliani al Bravo Caffé Bologna - Giovedì 24 febbraio alle ore 21.45 presso il Bravo Caffé appuntamento con Ninni Bruschetta e Cettina Donato. Bologna - Non solo Duccio e la sua fotografia "smarmellata" di "Boris", adesso ...

Una storia miserabile e disperata che avrà diversi sviluppi e colpi di scena? Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti del film sono Selene Caramazza , Rory Quattrocchi ,, ...Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti di Spaccaossa sono Selene Caramazza, Rory Quattrocchi,, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Maziar Firouzi, Filippo Luna. Scritto da Vincenzo ...di Gian Aldo Traversi La "variante" post pandemia del Bravo Caffè abbandona la visione elitaria della musica per proporre un calendario di maggiore "orizzontalità", allestito in modalità last minute, ...Bologna - Giovedì 24 febbraio alle ore 21.45 presso il Bravo Caffé appuntamento con Ninni Bruschetta e Cettina Donato. Bologna - Non solo Duccio e la sua fotografia "smarmellata" di "Boris", adesso ...