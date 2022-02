Monreale | rinegoziazione mutui con la cassa depositi e prestiti | arriva l’ok dalla giunta comunale

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha approvato la delibera per ladeialla. Il tasso di interesse sarà pari all’1,673 per cento. L’amministrazione provvederà alla domanda di. Saranno adeguate le relative iscrizioni nel bilancio di previsione del Comune. Il responsabile del provvedimento sarà il dirigente dell’Area Finanziaria Pietroantonio Bevilacqua che si occuperà di definire tutti gli adempimenti per la richiesta dideialla. L'articolo Filodiretto