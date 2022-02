Migranti? L'unica invasione in Europa l'ha fatta Putin, l'idolo delle destre sovraniste (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ve la ricordate l'invasione? Quella dei Migranti disperati sulle navi, quell'attacco al 'cuore dell'Europa', alle radici cristiane, alle tradizioni, a tutte quelle pappardelle retoriche intollerabili ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ve la ricordate l'? Quella deidisperati sulle navi, quell'attacco al 'cuore dell'', alle radici cristiane, alle tradizioni, a tutte quelle papparretoriche intollerabili ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti unica Migranti? L'unica invasione in Europa l'ha fatta Putin, l'idolo delle destre sovraniste Chi brandiva il coltello contro i migranti che fuggivano dalla guerra e portava i suoi omaggi a chi la guerra l'ha portata davvero.

Migranti? L'unica invasione in Europa l'ha fatta Putin, l'idolo delle destre sovraniste Anni a blaterare di invasione e poi la guerra in Europa la porta un criminale cui le destre nostrane hanno lisciato il pelo per anni ...

