Lega | Marotta | “Comprendiamo Bonomi | era figura ideale Ora profilo come il suo”

Leggi su goalnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? "Abbiamo appreso dal presidenteche ha rinunciato alla sua candidatura alla presidenza dellafrancese di calcio.appieno le ragioni che lo hanno portato a scegliere di difendere con tutto il cuore gli interessi del sistema industriale italiano in un momento così delicato". "Continuiamo a credere - ha aggiunto- che il presidentepossa rappresentare l'uomoper guidare il campionato di calcio in un dialogo costruttivo con il governo, coniugando una visione economica del sistema con la comprensione delle esigenze specifiche dell'industria calcistica". Le nostre primarie Il compito - ha concluso l'ad dell'Inter - resta focalizzato su unche possa garantire le stesse competenze, indispensabili per ...