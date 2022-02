La minaccia nucleare di Putin all’occidente (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Siamo pronti a tutto. Per tutti coloro che dall’esterno cercheranno di interferire: la risposta della Russia porterà a conseguenze che non avete mai sperimentato”. Un monito quanto mai inquietante quello lanciato del presidente Vladimir Putin nel suo ultimo discorso alla nazione. Mandato in onda su Rossija-24 nelle prime ore di questa mattina, mentre tutto il mondo assisteva impotente a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Siamo pronti a tutto. Per tutti coloro che dall’esterno cercheranno di interferire: la risposta della Russia porterà a conseguenze che non avete mai sperimentato”. Un monito quanto mai inquietante quello lanciato del presidente Vladimirnel suo ultimo discorso alla nazione. Mandato in onda su Rossija-24 nelle prime ore di questa mattina, mentre tutto il mondo assisteva impotente a InsideOver.

