Dopo il bacio con Eros, Michelle Hunziker parla del particolare momento della sua vita (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ accaduto durante la puntata finale di “Michelle Impossibile” La conduttrice accenna alla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ accaduto durante la puntata finale di “Impossibile” La conduttrice accenna alla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi Perizona Magazine.

Advertising

carmen_d_em : RT @lunaticmood_: chi si lamenta del mancato bacio o non ha capito nulla di questa coppia o è qui da pochissimo. dopo la scenata di Lulù e… - Gianni_gian13 : RT @Gfvip815739051: Buongiorno fandom #solearmy ?? stanotte Lulù parlando con Soleil racconta di aver visto come Delia cercava ripetutamente… - AzdoraL : RT @AliRoss24830511: Il crollo di Soleil dopo essersi dichiarata ad Alex dopo la provocazione di lui,è uguale al crollo che lui ebbe dopo i… - evap0ra : RT @gatton3ro: si vede che in questi ultimi giorni si sono imbarcate molte persone nuove che non conoscono i presupposti di questa ship, pe… - Ship21G : RT @gatton3ro: si vede che in questi ultimi giorni si sono imbarcate molte persone nuove che non conoscono i presupposti di questa ship, pe… -