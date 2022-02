Albano | il messaggio per l’Ucraina | “Sempre dalla parte degli innocenti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Albano messaggio

Corriere dello Sport.it

...IN DIREZIONE OSTIA CODE ANCHE SU VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI... DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UNSULLA SICUREZZA STRADALE ...Le foto sono dianche la musica, mentre io ho scrittoe Taryn ha fatto il contro canto". Un momento indimenticabile dove era presente anche il suo ex marito Al Bano Carrisi con cui ...Ospiti della finalissima Albano Carrisi che ha dimostrato tutto il suo valore ... condotto la serata con spensieratezza e cura per i dettagli prestando attenzione a i messaggi inviati dall'alto del ...È diventato disco d’oro. Le foto sono di Albano anche la musica, mentre io ho scritto messaggio e Taryn ha fatto il contro canto”.