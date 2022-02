Uomini e Donne, anticipazioni 23 Febbraio 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chiarimento solo rimandato tra Matteo Ranieri e Federica Aversano: il perchè lo scopriremo questo pomeriggio a “Uomini e Donne”. anticipazioni Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ampio spazio sarà dedicato a Matteo Ranieri: il ragazzo, ex di Sophie Codegoni, oggi avrebbe dovuto finalmente avere l’opportunità di chiarire le sue ragioni con la corteggiatrice Federica Aversano, ma lei all’ultimo minuto si è vista costretta a disertare la sua partecipazione al programma, avendo accusato sintomi febbrili. In studio, tuttavia, si chiarirà che Federica non è positiva al Covid-19. Sul fronte Trono Over, dopo molto tempo si ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chiarimento solo rimandato tra Matteo Ranieri e Federica Aversano: il perchè lo scopriremo questo pomeriggio a “”.Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento quotidiano con, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ampio spazio sarà dedicato a Matteo Ranieri: il ragazzo, ex di Sophie Codegoni, oggi avrebbe dovuto finalmente avere l’opportunità di chiarire le sue ragioni con la corteggiatrice Federica Aversano, ma lei all’ultimo minuto si è vista costretta a disertare la sua partecipazione al programma, avendo accusato sintomi febbrili. In studio, tuttavia, si chiarirà che Federica non è positiva al Covid-19. Sul fronte Trono Over, dopo molto tempo si ...

Advertising

TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - oneironut : RT @Cabbot_: Oggi ringraziamo gli uomini perché assumono le donne anche se al colloquio PER CORRETTEZZA gli dicono che sono incinte. Grazie… - bruttpazza : RT @Cabbot_: Oggi ringraziamo gli uomini perché assumono le donne anche se al colloquio PER CORRETTEZZA gli dicono che sono incinte. Grazie… -