Un cast all-star per un affresco storico e sentimentale che racconta anche l'Italia e i suoi cambiamenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il successo Sky di A casa tutti bene – La serie, Gabriele Muccino torna sul piccolo schermo stasera con la prima tv – alle 21.25 su Rai 1 – de Gli anni più belli, ultimo film per il cinema uscito nel 2020, un mese prima dello scoppio della pandemia. Un’opera quasi “monumentale” che abbraccia, grazie ai suoi personaggi, quarant’anni di Storia Italiana. Leggi anche › “Gli anni più belli”, il film-omaggio di Gabriele Muccino ai maestri del cinema Italiano “Gli anni più belli”: le immagini del film di Gabriele Muccino guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il successo Sky di A casa tutti bene – La serie, Gabriele Muccino torna sul piccolo schermo stasera con la prima tv – alle 21.25 su Rai 1 – de Gli anni più belli, ultimo film per il cinema uscito nel 2020, un mese prima dello scoppio della pandemia. Un’opera quasi “monumentale” che abbraccia, grazie aipersonaggi, quarant’anni di Storiana. Leggi› “Gli anni più belli”, il film-omaggio di Gabriele Muccino ai maestri del cinemano “Gli anni più belli”: le immagini del film di Gabriele Muccino guarda le foto ...

Advertising

janjangvu : @ymkIover do it assolutamente dede, anche a livello di cast, di aesthetic, di storyline e descrizione dei personagg… - heroesandcons : Per questo nuovo film di Nolan non so essere esaltata all’ennesima potenza per il cast stratosferico o mega impauri… - Franzao_1 : RT @UniversalPicsIt: La prima immagine di Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer. Nel film di Christopher Nolan anche Emily Blun… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La produzione di #Oppenheimer, di cui sono appena iniziate le riprese, ha diffuso la prima foto di #CillianMurphy, insiem… - MoviesAsbury : La produzione di #Oppenheimer, di cui sono appena iniziate le riprese, ha diffuso la prima foto di #CillianMurphy,… -