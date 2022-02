Stefano De Martino avrà accanto a lui un’altra donna: è un’ex di Amici (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stefano De Martino è pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Ecco chi è la donna che sarà al suo fianco Mentre la sua ex Belen Rodriguez, con la quale ha ormai riallacciato i rapporti, si trova al centro delle critiche a seguito della prima puntata de “Le Iene”, Stefano continua il suo percorso di crescita come conduttore televisivo. Nato come ballerino, con il passare degli anni sta dimostrando di possedere delle buone doti anche nelle vesti di showman. Ciò nonostante, lui stesso ha ammesso di avere ancora tanta strada da fare, tuttavia il suo impegno finora è encomiabile. Stefano De Martino (Instagram)Soltanto in questi primi mesi del 2022 ha presentato “Bar Stella”, format il cui nome ricorda quello di un locale che lui frequentava spesso in ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Deè pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Ecco chi è lache sarà al suo fianco Mentre la sua ex Belen Rodriguez, con la quale ha ormai riallacciato i rapporti, si trova al centro delle critiche a seguito della prima puntata de “Le Iene”,continua il suo percorso di crescita come conduttore televisivo. Nato come ballerino, con il passare degli anni sta dimostrando di possedere delle buone doti anche nelle vesti di showman. Ciò nonostante, lui stesso ha ammesso di avere ancora tanta strada da fare, tuttavia il suo impegno finora è encomiabile.De(Instagram)Soltanto in questi primi mesi del 2022 ha presentato “Bar Stella”, format il cui nome ricorda quello di un locale che lui frequentava spesso in ...

Advertising

VanityFairIt : Il ballerino potrebbe tornare, per il secondo anno consecutivo, a occupare la poltrona rossa del serale del talent… - infoitcultura : Stefano De Martino inarrestabile, è pronto a farlo di nuovo: i fan non sono più nella pelle - infoitcultura : Made in Sud, Stefano de Martino affiancato proprio da lei? Chi sarà la nuova conduttrice nel programma RAI - infoitcultura : Stefano De Martino, ricerca forsennata per una ‘compagna’: se lo contendono in due - infoitcultura : Stefano De Martino non si nasconde più: finalmente la notizia che tutti aspettavano -