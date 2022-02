La Russia gela Di Maio | “Ha una strana idea di diplomazia | non significa assaggiare piatti esotici”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – “Unadi” quella di Luigi Di. Così dal dicastero russo di Sergej Lavrov commentano le parole odierne del ministro degli Esteri italiano, secondo cui non possono avvenire incontri bilaterali con Mosca finché non arriveranno segnali precisi di un allentamento della tensione in Ucraina. Sin troppo magnanimi questi cattivoni russi, perché è pure difficile immaginarsi Dicon una qualchedio meno che sia. Aspetto sconcertante e piuttosto imbarazzante per l’Italia, ne conveniamo, ma dubitiamo pure che l’ex capo politico grillino abbia letto un qualsiasi manuale di diritto internazionale. Quale? La“stronca” DiLa ...

E al momento, lasembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l'... Da Mosca sembra arrivare una decisa frenata, che in qualche modo "" le speranze di una schiarita. ...Parla del patriarcato di Kiev ortodosso come vicino allaed è noto, notissimo, che non è ... L'annuncio di Zaia dalla Palombelli cheil Veneto - GuardaROMA (ITALPRESS) – Quella tra Ucraina e Russia “è una crisi che ha subito una forte e preoccupante accelerazione e mette a rischio la stabilità del mondo e minaccia l’ordine internazionale. In questa ...Dunque il Cremlino prende tempo, verosimilmente per studiare bene le carte da giocare in vista del possibile incontro tra Putin e Biden Roma, 21 feb – La Russia frena sul summit tra il presidente degl ...