Covid, in Lombardia 5.534 nuovi positivi e 18 vittime. A Bergamo 392 casi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I dati regionali Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71). A fronte di 72.816 tamponi effettuati, sono 5.534 i nuovi positivi (7,5%). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I dati regionali Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71). A fronte di 72.816 tamponi effettuati, sono 5.534 i(7,5%).

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 5.534 contagi e 18 morti: bollettino 23 febbraio - - ilCittadinoLodi : Covid in Lombardia: 5.534 nuovi casi, in flessione i decessi. Nel Lodigiano 116 contagi - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 5.534 contagi e 18 morti: bollettino 23 febbraio - Profilo3Marco : RT @RegLombardia: ?? Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e diminuiscono i ricoverati nei reparti (-68). A fronte d… - PaoloBMb70 : Ed il bollettino del 23 Febbraio 7015?! L'informazione #mainstream sta portando rovine psicopatologiche ... Ma bast… -