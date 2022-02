Vostro onore | il dilemma di un giudice tra etica e amor paterno

Advertising

CarloCoratelli : Testimonianza inattaccabile, vostro onore! - SpettacoloNews1 : “Vostro onore”: dal 28 febbraio la nuova serie di Rai 1 con Stefano Accorsi - - CorriereRomagna : Stefano Accorsi protagonista di 'Vostro onore' in tv - - ZenatiDavide : Accorsi nella serie “Vostro Onore” su Rai1 dal 28 è un padre in difficoltà: “Gli adolescenti sono un universo che p… - Piero42395724 : @ImolaOggi Crimini contro l'umanità e nessuno batte ciglio ....e tutto vostro onore -

Ultime Notizie dalla rete : Vostro onore

" (produzione Rai Fiction - Indiana Production), con la regia di Alessandro Casale " in onda da lunedì su Rai1 , per quattro prime serate " è un legal drama a tutti gli effetti, ma anche ...infatti non cerca mai di dare una risposta e le domande che ci pone vengono continuamente reiterate'. Così Stefano Accorsi , che ritorna protagonista in televisione, su Rai Uno, dopo ...E il giudice Pagani farà questo, tralasciando i principi etici di giustizia. Vostro onore è una fiction di 4 puntate in onda da lunedì 28 febbraio su Rai1. È l'adattamento di un format israeliano (ma ...Lui cerca di capire il mondo della figlia Camilla (Isabella Mottinelli); non è detto che ci riesca, ma il suo desiderio di comprenderlo gli fa onore». Nel cast anche Camilla Semino Favro ...