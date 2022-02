Vlahovic da sogno, ma Parejo beffa la Juventus: è pari col Villarreal (Di martedì 22 febbraio 2022) Pronti, via e Vlahovic ci mette solo 35 secondi per siglare il suo primo gol in Champions League. Lancio lungo di Danilo per il serbo, che supera Albiol e batte Rulli con un diagonale di destro. Al 13? c’è il palo colpito da Lo Celso, imbeccato da Pedraza, dall’altezza del dischetto di rigore. Dopo quattro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 febbraio 2022) Pronti, via eci mette solo 35 secondi per siglare il suo primo gol in Champions League. Lancio lungo di Danilo per il serbo, che supera Albiol e batte Rulli con un diagonale di destro. Al 13? c’è il palo colpito da Lo Celso, imbeccato da Pedraza, dall’altezza del dischetto di rigore. Dopo quattro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

