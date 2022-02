Vada | operaio muore travolto da un’auto in canriere Ferito un compagno di lavoro

Advertising

CarmeloMontana2 : RT @cgiltoscana: Operaio vittima del #lavoro a Vada (Livorno), la Cgil di #Livorno e Pisa e la Fillea: “Dolore e sconcerto: è una strage se… - cgiltoscana : Operaio vittima del #lavoro a Vada (Livorno), la Cgil di #Livorno e Pisa e la Fillea: “Dolore e sconcerto: è una st… - franconemarisa : Travolto da un'auto sullo stradone della Torre, operaio muore a 56 anni schiacciato contro un camion - uiltoscana : ? Un altro morto sul lavoro in #Toscana. Un operaio travolto da un'auto mentre stava lavorando in un cantiere strad… - infoitinterno : Vada, operaio muore sul cantiere stradale travolto da un Suv -

Ultime Notizie dalla rete : Vada operaio

E' undi 56 anni, Marco Cecchi di Livorno, ad aver perso la vita nell'incidente avvenuto sullo stradone della Torre a. La via che dalla strada regionale 206 al mare è stata teatro di una ......ha travolto involontriamente un cantiere in zona, a Rosignano Marittimo. Purtroppo gli operai non hanno potuto far nulla per fermare la vettura. Durante lo schianto ha perso la vita une ...VADA (LIVORNO) – Un operaio di 55 anni, Marco Cecchi, residente a Livorno, è morto in seguito a un incidente sul lavoro su una strada di Vada, in provincia di Livorno. Feriti e ricoverati in ospedale ...Un operaio è morto questa mattina a Vada nel livornese. Stava lavorando ad una rotatoria sulla strada provinciale. Si chiamava Marco Cecchi, aveva 56 anni ed era residente a Livorno.