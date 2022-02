Salernitana, Iervolino: 'Con Colantuono si andava ordinatamente in B, io non ci sto. Nicola era la scelta migliore' (Di martedì 22 febbraio 2022) Intervenuto ieri a LiraTV, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato dell'esonero di Stefano Colantuono: "Se ci avevo... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Intervenuto ieri a LiraTV, il presidente dellaDaniloha parlato dell'esonero di Stefano: "Se ci avevo...

Advertising

zazoomblog : Salernitana Iervolino: 'Con Colantuono si andava ordinatamente in B io non ci sto. Nicola era la scelta miglio… - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Iervolino: 'Con Colantuono si andava ordinatamente in B, io non ci sto' - salernonotizie : Salernitana, Iervolino: “Non fa onore al Venezia il ricorso per vincere senza giocare” - CalcioNapoli24 : -