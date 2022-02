Oroscopo martedi 22 febbraio 2022

(Di martedì 22 febbraio 2022) La luna in Scorpione si oppone a Urano in Toro alle 00:10, il che potrebbe suscitare alcune emozioni sorprendenti! Un’energia generosa e dal cuore aperto scorre mentre la luna si collega con Giove in Pesci all’01:45. La luna si allinea con Saturno in Acquario alle 11:53, incoraggiandoci a stabilire dei limiti. La luna si mescola

ARIETEdi oggi: La vita ti presenterà una serie di dilemmi, assicurandoti di avere nelle tue mani tutto il necessario per risolverli. Pensare. ...ARIETE È un giorno in cui dovete approfittare della vostra naturale simpatia ed evitare incomprensioni e battute d'arresto, per raggiungere accordi fruttuosi ...Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 22 febbraio 2022. Che giornata sarà per Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni per i tre segni di acqua Martedì che comincia con l'Oroscopo Paolo Fox nel consueto ...