Noemi Bocchi | presunta fiamma di Totti | è dei Parioli e laureata alla Lumsa «Galeotto fu quel padel»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del...

Advertising

zazoomblog : La presunta fiamma di Francesco Totti: Noemi Bocchi - #presunta #fiamma #Francesco #Totti: - ricatti88 : RT @tempoweb: Smorfie, sorrisi e risate La serata di Totti e Ilary con i figli spegne il #gossip [GUARDA LE FOTO] - tempoweb : Smorfie, sorrisi e risate La serata di Totti e Ilary con i figli spegne il #gossip [GUARDA LE FOTO]… - _DAGOSPIA_ : 'FRANCESCO TOTTI, SEI IL MIO SALVATORE'-MARIO CAUCCI,EX MARITO DI NOEMI BOCCHI,LA NUOVA FIAMMA DEL… - 01CARLA10 : E tra Totti e Noemi Bocchi la fiamma s'accesa da tempo.'Da più di un anno', dicono le malelingue. Al punto che il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Noemi Bocchi

Luce

Nuccetelli conosce però anche, come testimoniano i social. 'Certo che conosco entrambi, non c'è nulla di strano. Io non li ho presentati come ho letto oggi da qualche parte e sono ...Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma,(l'ipotetica fiamma secondo alcuni quotidiani, nda)'. Il sito fondato da Roberto D'Agostino si è concesso una coda ...Poco prima della smentita dei coniugi Totti-Blasi, l'ex marito della presunta fiamma di Francesco Totti aveva commentato le voci che stavano circolando su Noemi Bocchi. Si tratta di Mario Caucci ...Francesco Totti, Noemi, Ilary Blasi. Tra smentite, ulteriori indizi e previsioni la storia gossip di questo 2022 non tende a placarsi. Sbirciando sui social compaiono chiare alcune amicizie in comune.