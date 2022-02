(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –: un mese fa l’assessore all’urbanistica Michele Brigante aveva ammesso che non era stata sciolta la riserva circa il ‘nodo’ del. L’opera diriguarderà anche Pastena? Attualmente la colmata tocca appena il quartiere, lato Mercatello. Superato il limite del molo vi sono la scogliera del Polo Nautico, l’infrastruttura dele la colmata di sabbia fino alle scogliere poste a protezione della palizzata. Poi si arriva all’altezza delle ex giostrine, ai limiti con Torrione. La decisione è di non poco conto. In queste ore, probabilmente, si sta decidendo il destino del. O lo si ‘salva’ saltandolo ‘a pie’ pari’ – in tal caso ilnon potrebbe riguardare nemmeno lo specchio acque ...

anteprima24 : ** Insabbiamento e ripascimento: #Porticciolo appeso a un filo (FOTO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Insabbiamento ripascimento

anteprima24.it

Per il porto di Viareggio l'ha rappresentato e rappresenta la principale criticità in ...rilascio in spiaggia potrà essere deciso anno per anno a seconda delle necessità di...Tra queste figurano interventi molto attesi, come quello destinato a risolvere l'di cui soffre il porto di Viareggio e a garantire ildegli arenili, quello simile che ...«Per queste ragioni - spiegano infatti i due - si consiglia vivamente di modificare questo intento e di utilizzare la sabbia, una volta dragata e depurata a bordo con diversi, più moderni e duraturi ...Il Parlamentare Antonio Zennaro ha fatto un sopralluogo nella zona dell’approdo di Martinsicuro per gli incontrare i pescatori che, quotidianamente, sono alle ...