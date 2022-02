Gli studenti fanno bene a protestare. Le regioni devono riformare l’alternanza scuola-lavoro (Di martedì 22 febbraio 2022) I giovani cittadini che oggi frequentano la scuola italiana, devono avere tutti gli strumenti per poter cambiare la società costruita dalle precedenti generazioni, perché non basta più adeguarsi al modello di lavoro, economico e sociale ereditato. L’attuale modello economico produce da 30 anni un aumento delle disuguaglianze e da oltre 50 un processo di devastazioni ambientali che minacciano la sopravvivenza della specie umana. Per questo la scuola deve fornire un contributo critico sullo sviluppo economico, sui percorsi di cittadinanza che devono cambiare il quadro del mondo del lavoro e delle imprese, rendendo gli studenti protagonisti del loro percorso di formazione. Il M5S ha mantenuto la promessa di smantellare e riformare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) I giovani cittadini che oggi frequentano laitaliana,avere tutti gli strumenti per poter cambiare la società costruita dalle precedenti generazioni, perché non basta più adeguarsi al modello di, economico e sociale ereditato. L’attuale modello economico produce da 30 anni un aumento delle disuguaglianze e da oltre 50 un processo di devastazioni ambientali che minacciano la sopravvivenza della specie umana. Per questo ladeve fornire un contributo critico sullo sviluppo economico, sui percorsi di cittadinanza checambiare il quadro del mondo dele delle imprese, rendendo gliprotagonisti del loro percorso di formazione. Il M5S ha mantenuto la promessa di smantellare e...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO I Parla il professore aggredito nel Napoletano: 'Sono ancora scosso ma non ce l'ho con i ragazzi'. 'Anche gli… - NicolaPorro : ??Tutti a elogiare la rivolta degli #studenti. Ecco perché non ci sto ?? - GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Per troppo tempo i problemi e le inefficienze della società sono state scaricate sulla scuola e sui ragazzi (dal blog di… - ilfattoblog : Per troppo tempo i problemi e le inefficienze della società sono state scaricate sulla scuola e sui ragazzi (dal b… -