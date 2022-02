Fip-Ita Airways “Azzurro unisce, vogliamo volare in alto” (Di martedì 22 febbraio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa mattina sul campo del Paladozza di Bologna che per una settimana sarà la casa dell’Italbasket in vista della partita con l’Islanda di domenica prossima, è stata presentata la nuova maglia della Nazionale con la grande scritta ITA Airways nuovo sponsor delle selezioni di basket. “Lo sport sta diventando il trampolino di lancio dell’Italia. In estate abbiamo detto che dovevamo meritare di essere la compagnia italiana di trasporto – le parole di Giovanni Perosino Chief marketing officer di Ita Airways -. Sappiamo come lo sport unisca l’Italia, ci unisce l’Azzurro. Così abbiamo deciso di fare i nostri aerei con il colore delle maglie azzurre. E’ così la nostra prima sponsorizzazione è stata quella delle nazionali di basket. Tutti abbiamo provato il basket da ragazzi. E’ uno degli sport che più ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa mattina sul campo del Paladozza di Bologna che per una settimana sarà la casa dell’Italbasket in vista della partita con l’Islanda di domenica prossima, è stata presentata la nuova maglia della Nazionale con la grande scritta ITAnuovo sponsor delle selezioni di basket. “Lo sport sta diventando il trampolino di lancio dell’Italia. In estate abbiamo detto che dovevamo meritare di essere la compagnia italiana di trasporto – le parole di Giovanni Perosino Chief marketing officer di Ita-. Sappiamo come lo sport unisca l’Italia, cil’. Così abbiamo deciso di fare i nostri aerei con il colore delle maglie azzurre. E’ così la nostra prima sponsorizzazione è stata quella delle nazionali di basket. Tutti abbiamo provato il basket da ragazzi. E’ uno degli sport che più ...

Fip-Ita Airways "Azzurro unisce, vogliamo volare in alto" Il Cittadino on line Fip-Ita Airways “Azzurro unisce, vogliamo volare in alto” “Siamo presuntuosi. Siamo contenti che Ita abbia pensato a noi come prima sponsorizzazione – le parole del presidente della Fip, Giovanni Petrucci -. A noi non basta partecipare, noi vogliamo vincere ...

