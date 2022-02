F1, la nuova Ferrari in pista a Barcellona per il filming-day: da domani i test (Di martedì 22 febbraio 2022) Da domani, 23 febbraio, fino a venerdì 25, si comincerà a fare sul serio in Formula 1: sono in programma, infatti, i test a Montmeló, nei pressi di Barcellona, nel circuito di Barcelona-Catalunya; sarà il primo passo, ufficiale, di avvicinamento per la nuova stagione. Intanto, però, qualcosa inizia a muoversi in casa Ferrari: dopo aver presentato ai tifosi la nuova e ricca di aspettative F1-75, quest’oggi proprio a Barcellona si è svolto, come riportato da Ansa, il tradizionale filming-day. Parliamo dell’evento ormai consueto agli albori della nuova stagione, durante il quale la federazione concede alle scuderie di girare un totale di 100 km per registrare immagini e filmati; naturalmente, il fine ultimo è fornire contenuti ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Da, 23 febbraio, fino a venerdì 25, si comincerà a fare sul serio in Formula 1: sono in programma, infatti, ia Montmeló, nei pressi di, nel circuito di Barcelona-Catalunya; sarà il primo passo, ufficiale, di avvicinamento per lastagione. Intanto, però, qualcosa inizia a muoversi in casa: dopo aver presentato ai tifosi lae ricca di aspettative F1-75, quest’oggi proprio asi è svolto, come riportato da Ansa, il tradizionale-day. Parliamo dell’evento ormai consueto agli albori dellastagione, durante il quale la federazione concede alle scuderie di girare un totale di 100 km per registrare immagini e filmati; naturalmente, il fine ultimo è fornire contenuti ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA - Leclerc: 'La nuova Ferrari è bellissima, la amo davvero. L'amerò ancora di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - Eurosport_IT : Vi piace la nuova Ferrari? ???? Guarda il video: - PupiaTv : Ferrari - La nuova Formula 1 gira a Montmelò (22.02.22) - MadridCarlosE : RT @Gazzetta_it: Nuova Ferrari, tocca a Sainz: in pista a Barcellona con la F1-75 - OdeonZ__ : Nuova Ferrari, tocca a Sainz: in pista a Barcellona con la F1-75 -