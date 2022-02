Covid, in calo terapie intensive (-32) e ricoveri ordinari (-299). I DATI (Di martedì 22 febbraio 2022) Scende il numero dei pazienti nei reparti ordinari (13.076) e in rianimazione (896), con 82 ingressi in intensiva in 24 ore. La situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 9,9%, con il bollettino del 22 febbraio che segnala 60.029 nuovi casi rilevati su 603.639 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 febbraio 2022) Scende il numero dei pazienti nei reparti(13.076) e in rianimazione (896), con 82 ingressi in intensiva in 24 ore. La situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 9,9%, con il bollettino del 22 febbraio che segnala 60.029 nuovi casi rilevati su 603.639 test giornalieri

