Cagliari-Napoli, non succedeva da contro l’Atalanta: il dato (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel momento in cui necessitava la vittoria per tornare primi, approfittando dei due stop da parte delle milanesi, il Napoli riesce a rimediare solo un pari a Cagliari. Cagliari-NapoliL’1-1 però non fa tanto paura quanto il dato allarmante che emerge a seguito della gara disputata dagli azzurri che non dà risultati del tutto rasserenanti. Infatti, stando quanto raccolto da Opta, il Napoli ieri sera ha effettuato sette conclusioni, solo tre in più alle quattro tentate contro l’Atalanta a febbraio 2021. Solo da allora il Napoli non tentava così poche conclusioni, fatto che sottolinea ancor di più le difficoltà emerse con i casteddu. Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel momento in cui necessitava la vittoria per tornare primi, approfittando dei due stop da parte delle milanesi, ilriesce a rimediare solo un pari aL’1-1 però non fa tanto paura quanto ilallarmante che emerge a seguito della gara disputata dagli azzurri che non dà risultati del tutto rasserenanti. Infatti, stando quanto raccolto da Opta, ilieri sera ha effettuato sette conclusioni, solo tre in più alle quattro tentatea febbraio 2021. Solo da allora ilnon tentava così poche conclusioni, fatto che sottolinea ancor di più le difficoltà emerse con i casteddu.

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - antonio_race : Il dispiacere dei tifosi è dato dalle continue delusioni in questi 10 anni ,ogni volta che bisogna fare i grandi pu… - tuttonapoli : Pistocchi: 'A Cagliari la più brutta partita del Napoli, me l'aspettavo. Il punto è un mezzo miracolo' -