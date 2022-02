Quarta dose vaccino a fragili | al via 1 marzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) -diai, si comincia l'1. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all'ospedale pediatrico Meyer. "Per ciò che riguarda ladianti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee - ha affermato - Ovviamente sarà abbastanza estensiva" per le categorie di persone più"e la mia indicazione è quella che partiremo il primo: quindi sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione che c'è ora in atto". "Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, l'89% dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la fine dello stato di emergenza, resteranno ancora le mascherine al chiuso e il Green pass. Si pensa alla qua… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - Adnkronos : Vaccino covid, Ricciardi: “Quarta dose probabile in autunno”. - Quarta_dose : @FreeEren_ @nafavolaa Ti prego non farmi bere l'olio di ricino - PKarpoi : RT @Gabrigrifo1: Ma è normale che il resto d'Europa è tornata o sta tornando a vivere normalmente togliendo il Green pass e riaprendo tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta dose

Se ladi vaccino sarebbe prevista soltanto per gli immunodepressi e i fragili, come ci siamo appena occupati sul Giornale.it , dopo almeno 120 giorni dal booster, non la pensa così il consulente ...Per ciò che riguarda ladi vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva "...Quarta dose di vaccino ai fragili, si comincia l'1 marzo. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuo ...Dal primo marzo nuovo richiamo per i vulnerabili. L'annuncio del Commissario Figliuolo. Ieri Sicilia terza regione per contagi. Occupazione dei posti letto in rianimazione sopra la media nazionale ...