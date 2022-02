Putin decide oggi sul riconoscimento dei separatisti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che deciderà "oggi" sul riconoscimento dei separatisti ucraini del Donbass. Tutte le istituzioni russe si stanno esprimendo a favore del riconoscimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha detto cherà "" suldeiucraini del Donbass. Tutte le istituzioni russe si stanno esprimendo a favore del...

Sanzioni alla Russia: le posizioni dei Paesi europei ... voglio ripeterlo perché è importante sapere chi decide cosa in queste istituzioni. È il Consiglio ... Ma ci stiamo preparando al peggio se Putin continua le sue provocazioni e il suo disprezzo per la ...

Putin: ingresso dell'Ucraina nella Nato è una minaccia per la Russia Riunione del Consiglio di sicurezza in diretta tv: servono garanzie formali, riconosciute dal diritto internazionale ...

