Polemica sui manifesti per il boss Cutolo (Di lunedì 21 febbraio 2022) La scritta "anima benedetta" ha provocato la reazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Il sacerdote di Caivano don Patriciello: "Non è colpa del parroco di Ottaviano" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) La scritta "anima benedetta" ha provocato la reazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Il sacerdote di Caivano don Patriciello: "Non è colpa del parroco di Ottaviano"

Advertising

CottarelliCPI : La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio s… - mario0549 : RT @laura_ceruti: @cammarata_lee E daje!! Ancora?? Hai sentito una parola di Renzi in questi giorni ? Senti mai polemica da parte di Renzi… - CTeodonio : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… - HARRYMYCONSTANT : @nicftlouis -eliminato perché la gente ti diceva cose che, come ho già detto, sono indecenti. io prima di ragionare… - Marghedipongo : Ieri, invece, leggendo parte sui verbi, abbiamo partorito una curiosa riflessione, scaturita da una sua (meraviglio… -