“Eliminare il green pass” | caos in commissione su un emendamento della Lega

Advertising

Open_gol : La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe be… - Yorickyorick44 : @Mlucialorefice La prego, liberateci! Votate l'emendamento per eliminare il green pass, non ha più niente a che ved… - RenzoCianchetti : Maria Rita Gismondo a valanga contro il green pass: “Da abolire subito”. Poi spara a zero su Mario Draghi - DanilaMrc : @barzottivale @AndreaOrlandosp So che alla Camera si voterà questa settimana su green pass e stato di emergenza e c… - DanilaMrc : @cosimo_adelizzi So che alla Camera si voterà questa settimana su green pass e stato di emergenza e che il M5S con… -

Ultime Notizie dalla rete : Eliminare green

La decisione della Gran Bretagna dil'obbligo di isolamento per i positivi al covid potrebbe essere presa anche in Italia. Ma ... si deve fare il booster? Quanto dura ilpass (e come ......ricevute anche da parte di molti membri del suo partito relative alla decisione dile ... Le mascherine in Francia non sono più obbligatorie nei luoghi in cui si entra con il superpass ...Roma, 20 febbraio 2022 - Questione di settimane, non di mesi. Lo fa capire persino il ministro della Salute, Roberto Speranza, che come sempre incarna la posizione più prudente: "Dobbiamo farlo con at ...Covid, la Slovenia ha abolito numerose restrizioni Da oggi la Slovenia ha abolito la maggior parte delle misure contro il contagio del covid. Il green pass non sarà più richiesto per accedere a hotel, ...