“Da ora in poi sarà così”. GF Vip, Jessica per la prima volta contro la sorella: Lulù esagera e la “strategia” è già pronta (Di lunedì 21 febbraio 2022) La finalissima è all’orizzonte. Dopo oltre cinque mesi Il Grande Fratello Vip 6 si avvia alla conclusione. Ormai manca davvero poco alla finale del 14 marzo. E quindi in Casa inizia le ‘grandi manovre’ o ‘strategie’ fate voi. Intanto nei sondaggi degli ultimi giorni il pubblico ha scoperto, con una certa sorpresa, che tra i favoriti c’è proprio lei, Delia Duran. La moglie di Alex Belli, arrivata a gennaio, ha scombussolato l’atmosfera della Casa. Infatti è proprio il suo nome a essere in testa alla classifica delle preferenze, con un buon 54% di voti a favore, seguita da Davide Silvestri con un 29%, dunque da Manila con il 12% e in ultimo Katia, con un 5%. Intanto, però, tra i concorrenti si stringono patti per favorire questo o quel vippone. È il caso di Miriana e Manila a favore di Lulù. L’ex Non è la Rai ha chiamato a raccolta i suoi fan, i ‘Miriangelis’, facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La finalissima è all’orizzonte. Dopo oltre cinque mesi Il Grande Fratello Vip 6 si avvia alla conclusione. Ormai manca davvero poco alla finale del 14 marzo. E quindi in Casa inizia le ‘grandi manovre’ o ‘strategie’ fate voi. Intanto nei sondaggi degli ultimi giorni il pubblico ha scoperto, con una certa sorpresa, che tra i favoriti c’è proprio lei, Delia Duran. La moglie di Alex Belli, arrivata a gennaio, ha scombussolato l’atmosfera della Casa. Infatti è proprio il suo nome a essere in testa alla classifica delle preferenze, con un buon 54% di voti a favore, seguita da Davide Silvestri con un 29%, dunque da Manila con il 12% e in ultimo Katia, con un 5%. Intanto, però, tra i concorrenti si stringono patti per favorire questo o quel vippone. È il caso di Miriana e Manila a favore di. L’ex Non è la Rai ha chiamato a raccolta i suoi fan, i ‘Miriangelis’, facendo ...

Advertising

GuidoDeMartini : @actarus1070 Non si sa ancora, c’è una pausa dei lavori in Commissione XII. Ora iniziano i lavori in aula e poi si… - AndreaOrlandosp : D'ora in poi rilascio #bonusedilizi solo applicando un buon contratto, che rispetta la sicurezza dei lavoratori. Un… - marcocappato : C'è un medico che aiuterà 'Mario' SE e QUANDO vorrà terminare la vita. E' lo stesso medico che, per aver aiutato We… - toskafrelsi : missione fallita a pranzo sono stata brava con insalata, lamponi e una fragola, ma poi nel pomeriggio ho mangiato g… - UModellista : @FmMosca Ora ci vorrebbe proprio, un sussulto, da questa banda di scappati di casa! Che poi magari diventa pure l'i… -